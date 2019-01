Uomo investito in centro: tragedia sfiorata nel napoletano

Lo ha preso in pieno. È questa in poche parole la dinamica dell'incidente che ha visto coinvolto questa mattina un uomo ad Acerra. Nella tarda mattinata, il malcapitato è stato investito da un'auto lungo via Giovanni Paolo II. Intorno alla mezza un'auto l'ha investito nonostante il traffico sostenuto dell'ora di punta.

A darne notizia è stato il sito il Meridiano. Non è ancora chiara la dinamica dell'investimento ma l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Il pedone è stato accompagnato alla clinica cittadina Villa dei Fiori dove è stato sopposto ad una serie di accertamenti.