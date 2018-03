Investito da un pirata della strada mentre va al supermercato: paura per un 26enne

Paura a Licola, dove un 26enne di Pozzuoli è stato martedì sera investito da un'auto in via Cuma. Il pirata della strada lo ha lasciato a terra, senza fermarsi per prestargli soccorso. A riportare la vicenda è Cronaca Flegrea.

L'episodio è avvenuto intorno alle 19. Il ragazzo camminava sul ciglio della strada, dirigendosi verso un vicino supermercato, quando una vettura lo ha colpito.

Secondo quanto riportato da alcuni testimoni, l'auto dell'investitore viaggiava tra l'altro a fari spenti.

A prestare soccorso alla vittima è stata sua madre. Lo ha portato all'ospedale Santa Maria delle Grazie dí Pozzuoli, dove gli sono state diagnosticate delle ferite per fortuna non gravi.