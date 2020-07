Investito mentre attraversa la strada con la sua bambina

Un uomo è stato investito da una vettura guidata da una donna, la scorsa notte a Quarto in via Kennedy, mentre attraversava la strada con la moglie e la loro figlioletta.

L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria delle Grazie a Pozzuoli per le gravi ferite riportate, anche se non versa in pericolo di vita.

Illese la figlia e la moglie.