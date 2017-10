Giugliano, investito un uomo in centro: trasportato al pronto soccorso

Paura nel centro storico di Giugliano, dove una persona sulla sessantina è stata investita da un’automobile. A dare la notizia è IlMeridiano. Dell'uomo non si conoscono ancora le generalità, ma si sa che è rimasto ferito nell'incidente e che è stato condotto al pronto soccorso

L'episodio è avvenuto in piazza San Nicola, di fronte al negozio di abbigliamento sportivo. Un mezzo del 118 si rapidamente portato in zona, mentre la municipale indaga su quanto accaduto per accertare eventuali responsabilità.