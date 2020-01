Investito da una moto: anziano morto al Cardarelli

Non ce l'ha fatta l'anziano di 82 anni investito da una moto questa mattina a Torre del Greco. L'uomo è morto oggi pomeriggio all'ospedale Cardarelli di Napoli dove era stato trasferito immediatamente dopo l'incidente dopo essere passato per l'ospedale di Boscotrecase. L'uomo era stato portato in terapia intensiva per provare a porre rimedio alle ferite riportate a causa dell'investimento. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite tra cui la frattura del bacino che si sono rivelate fatali.

L'incidente

L'incidente mortale si è verificato stamani a via Salvator Noto a Torre del Greco. L'anziano è stato investito da un centauro e la caduta gli ha provocato ferite molto gravi. Il conducente della moto si è fermato e ha provato a prestare soccorsi all'uomo. Al momento non è ancora chiara la dinamica dell'incidente su cui sta indagando la polizia municipale corallina che ha anche identificato il centauro.