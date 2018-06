Investito e lasciato a terra: morto 21enne

Lo hanno lasciato a terra, sull'asfalto dopo averlo investito. Senza nemmeno soccorrerlo e dargli le ultime speranze di rimanere in vita. È morto così un 21enne a San Giuseppe Vesuviano. Si chiamava Leonardo Le Rose ed aveva solo 21 anni. Stanotte, intorno alle due, è stato investito lungo via Croce Rossa, nella cittadina vesuviana. Era con i suoi amici e stava tornando a casa, dopo un sabato sera in compagnia, quando un'auto a forte velocità lo investito in pieno.

Il corpo del giovane ha fatto un volo di diversi metri prima di impattare sull'asfalto. Inutile l'intervento degli amici, il 21enne è probabilmente morto sul colpo. Il guidatore che lo ha investito non si è nemmeno fermato. È scappato via e adesso sulle sue tracce ci sono i carabinieri della Radiomobile di Torre Annunziata, i primi ad essere intervenuti. Si indaga per omicidio stradale.