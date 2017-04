Incidente stradale al Vomero, muore un pedone travolto da un camion

Un 86enne è stato travolto da un furgoncino in via San Giacomo dei Capri e ricoverato d'urgenza al Cardarelli in condizioni disperate. Dopo poche ore dal ricovero, l'anziano è deceduto a causa delle ferite riportate nell'incidente stradale.

Il conducente del furgoncino ha prestato soccorso all'86enne, come riporta Il Mattino. Sul posto i poliziotti municipali dell'Unità Infortunistica che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e ascoltato i testimoni.