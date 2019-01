Incidente stradale, fattorino portapizze investito: ricoverato in gravi condizioni

Incidente stradale sulla statale 145 Sorrentina, a pochi passi da Meta di Sorrento.

Il 50enne, dipendente di una pizzeria di Piano di Sorrento, come riporta Positanonews, stava effettuando una consegna quando è stato investito da un’automobile che viaggiava in direzione Sorrento, nei pressi di via del Lauro.

L'uomo è stato soccorso e trasportato dal 118 nell'ospedale “Santa Maria della Misericordia” in codice rosso per politraumi.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Sorrento.