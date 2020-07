Investito da pirata, il commento del consigliere Simeone

"Nottata chiara chiara in ospedale. Ricovero urgente e intervento chirurgico prossimo. Il dolore c'è!". Così Nino Simeone, consigliere comunale napoletano, commenta le sue condizioni all'indomani dell'investimento di cui è rimasto vittima ieri.

Il rappresentante in consiglio è stato colpito da uno scooter che viaggiava lungo corso Vittorio Emanuele. L'incidente è avvenuto intorno alle 18.30 di ieri. Secondo i testimoni, il consigliere è stato sbalzato via nell'impatto, il tutto mentre il centauro non si è fermato a soccorrerlo. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha portato in ospedale Simeone.

Ad assistere a tutto è stata una cittadina che doveva incontrare il consigliere proprio per parlare della situazione della strada. Ha lamentato, peraltro, anche la difficoltà riscontrata dall'ambulanza per raggiungere il posto.

Simeone va comunque a sdrammatizzare l'accaduto: "A Marzo mi rompo polso e a Luglio mi rompo l'omero e non so cos'altro? - racconta - Ma lo ripeterò all'infinito; è inutile che fate maledetti uocchie secchi...IO VADO AVANTI! Cado e mi rialzo. Però (chiunque voi siate) consentitemi di trasferirvi questo mio sentimento profondo: alanimaechivè...".