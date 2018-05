Travolti fuori dalla metro di Chiaiano: è caccia al pirata della strada

Paura stamane all'esterno della stazione della metropolitana di Chiaiano. Intorno alle 10 due persone sono state investite da una vettura in transito, il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso.

Uno dei due feriti, come riportato dal Meridiano, verserebbe in condizioni più gravi: l'uomo avrebbe riportato un forte trauma cranico e perso molto sangue.

Secondo diverse testimonianze, anche i soccorsi non sarebbero arrivati sul posto rapidamente quanto sarebbe stato necessario. Intanto è caccia al pirata della strada: non è da escludere che alcune telecamere di sicurezza in zona possano aver registrato quanto successo.