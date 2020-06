Incidente stradale, 17enne travolta da uno scooter a Fuorigrotta

Ennesimo grave incidente stradale a Fuorigrotta in via Diocleziano nel tardo pomeriggio di oggi. Una 17enne è stata travolta da uno scooter.

Si è reso necessario il trasporto d'urgenza al pronto soccorso del Cardarelli per la ragazza. Il veicolo è stato sequestrato per accertamenti.

La 17enne ha riportato politraumi per non è in pericolo di vita.