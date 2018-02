Incidente stradale, bimba di 7 anni travolta da uno scooter

Incidente stradale in via Duomo, una bambina di 7 anni è stata investita da uno scooter intorno alle 21.30. La bimba ha riportato gravi ferite ed è stata trasportata d'urgenza al Santobono, ma non è in pericolo di vita, secondo quanto trapela.

Ferite lievi, invece, per il 37enne, che era in sella al mezzo a due ruote. Indagini in corso per stabilire la dinamica dell'incidente e le responsabilità. Saranno impiegate anche le telecamere di videosroveglianza presenti in strada.