Tragico incidente stradale, muore investita da un'auto

Una 72enne è morto dopo essere stata investita da un'automobile in via Michelangelo da Caravaggio. L'anziana, originaria di Pontecagnano, stava attraversando la strada, in compagnia del marito, quando è stata travolta da un'auto. Sul posto è intervenuto il 118, ma le ferite riportate dalle 72enne erano troppo gravi.

La donna è morta dopo essere stata trasportata al Fatebenefratelli.