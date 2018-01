Una 57enne è rimasta ferita gravemente in un tragico incidente stradale avvenuto a Monterusciello in via De Curtis. La donna, travolta da un'automobile, ha riportato gravi ferite alle gambe. Si è reso per tale ragione necessario il trasporto al pronto soccorso del Cardarelli, dove è stata curata dai medici dell'ospedale.

E' ancora in pericolo di vita, come riporta Cronaca Flegrea.