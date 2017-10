Tamponamento sulle strisce pedonali, madre e neonato investiti da un'auto

Terrore a San Giorgio a Cremano, dove una madre e suo figlio di soli 14 mesi sono stati investiti mentre attraversavano sulle strisce pedonali. A riportare la notizia è il Mattino.

La donna, 32enne, stava attraversando con il carrozzino lungo via Manzoni quando è stata colpita da un'auto. Mentre il neonato, rimasto nella culletta, non ha riportato altro che lievi contusioni, la donna ha subito contusioni multiple e sospette fratture costali.

È stata condotta all'ospedale Loreto Mare per accertamenti. Le prime indagini della polizia locale ha fatto emergere che la vettura si fosse fermata in effetti per facilitare il passaggio della donna sulle strisce, ma che sia stata a sua volta tamponata da un camion che l'ha spinta in avanti.