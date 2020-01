Vomero, donna travolta da un'auto sul marciapiede

Una donna è stata travolta pochi giorni fa da un'automobile, mentre camminava sul marciapiede di via Massimo Stanzione. Due auto si sono scontrate e una delle vetture è poi finita sul marciapiede travolgendo la 63enne che passeggiava con alcuni amici.

La donna, immediatamente soccorsa, è stata poi trasportata al Cardarelli in codice giallo. Le sue condizioni sono poi peggiorate per una emorragia e la 63enne è attualmente in prognosi riservata.

Ritirate le patenti ai conducenti della due automobili che si sono scontrate.