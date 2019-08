Travolta da un'auto mentre attraversa la strada: gravissima una donna

Incidente stradale in via Diaz a San Giuseppe Vesuviano, coinvolta un'anziana, travolta da un'auto mentre attraversava la strada. La donna è stata trasportata d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Nola dal 118.

Le sue condizioni sono gravissime.

Polizia municipale sul luogo dell'incidente per stabilire la dinamica del sinistro stradale e stabilire le eventuali responsabilità.