Incidente a Napoli, ferita la vicesindaco di Marcianise: travolta da un'auto

Angela Letizia, vicesindaco di Marcianise, è rimasta ferita in un incidente stradale. La donna è stata investita da una vettura, mentre si trovava in strada a Napoli ed è stata trasportata al Cardarelli.

Il post su Facebook di Antonello Velardi, sindaco di Marcianise: La nostra vice sindaco è rimasta ferita oggi in un incidente stradale. È stata sbalzata per aria mentre camminava, travolta da un'auto che ha sbagliato una manovra. È accaduto a Napoli, dove era al lavoro. È stata subito soccorsa e portata in ospedale, al Cardarelli, dove è stata sottoposta ad approfonditi accertamenti. Sta bene, fortunatamente sta bene. I medici stanno valutando se dimetterla già stasera. Sull'incidente si sono diffuse a Marcianise notizie confuse e contraddittorie, mi faceva piacere fare chiarezza. E fare gli auguri ad Angela, a nome mio, della giunta e della città. La aspettiamo presto in Comune".