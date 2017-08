Non si ferma all'alt dei carabinieri e investe due persone: arrestato 40enne

Un 40enne di Boscoreale, già noto alle forze dell'ordine e sottoposto alla libertà vigilata con l’obbligo di non allontanarsi dall’abitazione tra le 21.00 e le 07.00, si è reso responsabile di omissione di soccorso e lesioni personali, nonché di resistenza a pubblico ufficiale su via Vittorio Veneto.

Il 40enne era alla guida della sua auto, quando non si è fermato all'alt dei carabinieri, tentando la fuga tra le vie cittadine. Arrivato in via Mazzini, si è scontrato con la vettura guidata da un 64enne che aveva a bordo una 60enne, ferendoli. Il 40enne ha poi proseguito la fuga a piedi, ma è stato inseguito, raggiunto e bloccato dai militari dell'arma. I due feriti sono stati trasportati all'ospedale di Boscotrecase: hanno riportato ferite guaribili in tre giorni.

L'auto del 40enne (senza copertura assicutrativa) è stata sottoposta a sequestro amministrativo.