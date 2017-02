Inseguimento tra le strade della città: feriti tre poliziotti

Un 32enne della Repubblica Ceca e un 28enne georgiano, erano in sella ad uno scooter, quando hanno eluso un posto di blocco, fuggendo via. Ne è nato un inseguimento tra le vie della città, culminato con il ferimento, in maniera lieve, di tre poliziotti e di una donna dopo uno scontro tra auto.

I due fuggitivi sono stati arrestati con le accuse di resistenza, oltraggio, violenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale. Lo scooter è stato sequestrato.