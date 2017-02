Rocambolesco inseguimento, ladro d'auto catturato nelle campagne

Aveva rubato poco prima un'auto nel giuglianese. Fermato ladro dopo un rocambolesco inseguimento. Gli agenti del Commissariato della Polizia di Giugliano hanno arrestato un nomade di 19 anni. Il ragazzo è stato fermato con l'accusa di furto d'auto, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Questa notte i poliziotti hanno notato e inseguito un'auto sospetta percorrere via delle Ferrovia a tutta velocità. Il guidatore, accortosi di essere seguito dalla volante, ha accelerato, imboccato una strada sterrata ed è andato a sbattere contro una sbarra che ha fermato la sua folle corsa. Vano è stato il tentativo di fuga a piedi nella campagne, il ladro, infatti, è stato raggiunto poco dopo, e bloccato in seguito a una colluttazione. Nell'auto, una Fiat Stilo rubata poco prima a Melito dove era parcheggiata, i poliziotti hanno riscontrato diversi segni di effrazioni, danneggiamenti e rinvenuto un cacciavite di grosse dimensioni inserito nel nottolino di accensione. Il 19enne è ora in attesa di giudizio direttissimo.