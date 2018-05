Incidente stradale il primo maggio, scontro tra auto e scooter: un ferito

Incidente stradale a Lago Patria in via Montenuovo, che ha visto coinvolte un'automobile ed uno scooter, come riporta Cronaca Flegrea.

L'uomo in sella al motorino ha riportato ferite, che hanno obbligato i sanitari del 118 a trasportarlo all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

La dinamica dell'incidente stradale avvenuto ieri è al vaglio della polizia municipale.