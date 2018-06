Incidente di Posillipo, la giovane Rossella sta meglio: respira da sola

Sta meglio la giovane Rossella, una delle quattro persone coinvolte nel terribile incidente avvenuto all'alba di sabato 23 giugno a Posillipo. L'auto in cui Rossella si trovava è precipitata dopo aver invaso la corsia opposta e staccato di netto parte della recinzione del belvedere di via Posillipo: la vettura è cascata 20 metri più in basso, in un parco privato. A distanza di due giorni la ventenne, che era in gravi condizioni, respira da sola dopo un delicato intervento per ridurre l'edema cerebrale. La prognosi resta riservata ma le condizioni complessive migliorano, così come per l'amica di Rossella, Aurora. Lo riporta il Mattino. Contusioni, lussazioni ed escoriazioni per i due uomini a bordo, Stefano (alla guida dell'auto) e Luca.