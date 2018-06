Incidente a Posillipo, i dettagli: volo di 21 metri. Due persone in gravi condizioni

Due dei quattro occupanti dell'automobile precipitata a Posillipo sarebbero in gravi condizioni. Una coppia è ricoverata al Cardarelli, un'altra al Fatebenefratelli. Secondo una prima ricostruzione l'automobile ha invaso la corsia opposta, alle 6:30 circa, finendo contro una ringhiera che non ha retto, oltre il civico 290. Il capitano Antonio Muriano, all'Ansa, riferisce: "Forse per la velocità l'autovettura ha invaso la corsia opposta, ora lo appureremo. Il volo è stato di 21 metri e l'auto ha terminato il volo in un giardino privato".