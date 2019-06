Tamponamento sull'A3, in un'auto 4 donne e 3 bambini: c'è una ferita

Un tamponamento avvenuto ieri sull'A3, in direzione Nocera-Cava, ha coinvolto tre veicoli. Secondo quanto riportato dal Fatto Vesuviano, in un'utilitaria viaggiavano quattro donne e tre bambini, provenienti dall'area vesuviana. Una delle donne risulta ferita, ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Cava dei Tirreni per un trauma alla colonna vertebrale. Sarabbero due i veicoli tamponati (tra questi l'utilitaria che trasportava sette persone) da una terza vettura. Sul posto operatori del soccorso stradale sanitario.