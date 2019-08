Due giovani motociclisti travolti in costiera: l'autista che li ha investiti era ubriaco

Un grave incidente stradale è avvenuto a Positano (provincia di Salerno): l'autista di un furgone ha travolto due giovani che viaggiavano in moto e, secondo quanto riportato dal Fatto Vesuviano, è scappato. Forte l'impatto per i due giovani, che per fortuna non sono in pericolo di vita e si trovano ricoverato in ospedale. L'autista - originario di Torre del Greco - è stato rintracciato ad Amalfi: il suo tasso alcolemico era ben oltre il limite consentito. E' stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso.