Incidente in moto per lo speaker del San Paolo Decibel Bellini: "Sto bene, tranquilli"

Incidente in moto per Daniele 'Decibel' Bellini, noto speaker dello Stadio San Paolo conduttore radiofonico. Bellini viaggiava in moto quando - secondo la ricostruzione fornita dallo stesso conduttore radiofonico attraverso i social networks - è stato sbalzato in aria da un automobilista che guidava contromano. Daniele Bellini sarebbe rimasto lievemente ferito a una gamba, ma ha pregato tutti di non allarmarsi, scrivendo su facebook: "Sto bene, non preoccupatevi".

In precedenza, poco dopo l'incidente, lo speaker aveva raccontato: "Quando un uomo con la moto incontra un signore con una Marea in controsenso, l’uomo con la moto è un uomo morto. Per fortuna però io avevo il casco e andavo piano. Ho avuto un incidente ma sto bene. Ho già letto alcune notizie false in rete e per non far preoccupare nessuno ci tengo a dirvi che sono in ospedale al C.T.O. in attesa di ulteriori controlli. Qui tutti sono molto bravi e professionali. Per fortuna niente di grave, ho la pellaccia dura e non vi libererete facilmente di me".