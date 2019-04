Piccola disavventura per Di Maio in Autogrill: tamponato da un'automobile

Un piccolo incidente automobilistico, nulla di grave, ha visto coinvolti il vice Premier Luigi Di Maio, il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e il Ministro della Salute Giulia Grillo, che viaggiavano in autostrada tra Roma e Firenze. L'incidente è avvenuto all'interno di un'area di servizio a Mascherone (Roma), sull'Autostrada A1. Un'automobile, nel fare retromarcia, ha tamponato l'auto su cui viaggiava la squadra di Governo. "Nulla di grave", spiegano Di Maio e Bonafede in un video. "Roba da constatazione amichevole, ora cerchiamo un carrozziere in Umbria".