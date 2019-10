Via Acton, scooter in fiamme: nube nera sino a piazza del Plebiscito

Scooter in fiamme, ieri sera, intorno alle ore 20.30 in via Acton, all'altezza del Molosiglio. La donna che era alla guida ha abbandonato il mezzo a due ruote non appena ha preso fuoco, chiedendo aiuto ai passanti.

Traffico in tilt nella zona. Sul posto sono giunte le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, che hanno prontamente domato l'incendio.