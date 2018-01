Incidente stradale, coinvolte quattro vetture: un'auto si ribalta e va a fuoco

Incidente stradale sulla statale 7quater "Domiziana" al km 42,300, in località Giugliano in Campania, per un tamponamento a catena, che ha visto coinvolte quattro vetture. Un'auto si è ribaltata ed è andata a fuoco. La circolazione, fa sapere l'Anas, verrà ripristinata nel più breve tempo possibile.

Il traffico, al momento è provvisoriamente bloccato, in direzione Roma. Non si hanno notizie di feriti.