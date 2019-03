Guida senza patente e causa un incidente: diversi feriti

È di tre feriti e traffico in tilt per ore il bilancio di un incidente avvenuto sulla statale sorrentina, all'altezza della galleria di Pozzano. Sul sinistro indagano le forze dell'ordine che, anche con l'aiuto degli automobilisti che transitavano e che successivamente sono rimasti bloccati in coda, hanno potuto ricostruire parzialmente l'accaduto. E così la polizia ha fermato un cittadino di origine polacca che a quanto si apprende era alla guida dell'auto coinvolta nell'incidente senza patente.

Le testimonianze

L'uomo, secondo quanto raccontato dagli altri automobilisti, dopo la carambola che ha coinvolto anche altre auto sarebbe uscito dalla sua vettura senza particolari traumi e avrebbe guadagnato l'uscita di sicurezza. Sarebbero stati gli altri automobilisti ad allertare il 118 e la polizia. Giunti sul posto, i sanitari hanno soccorso i feriti che presentano tutti traumi su diverse parti del corpo. Per fortuna le loro condizioni non sarebbero gravi. Il cittadino polacco, invece, che guidava verso Sorrento senza patente è stato fermato