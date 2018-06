Tragedia a Casandrino: morto il 32enne vittima di un incidente stradale nei giorni scorsi

Un grave lutto ha sconvolto la comunità di Casandrino. E' morto infatti Giuseppe Landolfo, il 32enne coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto a fine maggio, che stava lottando tra la vita e la morte già da alcuni giorni.

L'uomo, che lascia una moglie e due figli, era a bordo di una moto quando si è scontrato con un'auto e dopo la caduta ha preso fuoco a causa della fuoriuscita di carburante.

"Il nostro paese ha subito una tragedia immane. Un nostro concittadino, a seguito di un terribile incidente avvenuto qualche giorno fa, è deceduto. Giuseppe Landolfo, 32 anni, lascia una moglie e 2 figli. Una situazione che, a questo punto, può e deve andare oltre la campagna elettorale ed il colore politico. Invitiamo tutte le forze politiche in campo, a cominciare da noi, ad abbassare i toni della contesa e rientrare nel campo degli argomenti e delle proposte in maniera civile. Alla famiglia Landolfo esprimiamo la più totale vicinanza ed il nostro cordoglio in questo momento difficile", ha scritto su Facebook Giuseppe Polizzi, candidato alle imminenti elezioni comunali di Casandrino.