Schianto a Giugliano, il 17enne perde la gamba: si teme per le sue condizioni

Cominciano ad arrivare le prime notizie sulle condizioni di salute del 17enne che ieri, a bordo del suo scooter, è stato travolto da un camion a Giugliano. Il giovane resta in prognosi riservata al Cardarelli. L'impatto è stato purtroppo devastante per la gamba, che i medici hanno dovuto amputare. La notizia è riportata da Internapoli. Mentre si cerca ancora di chiarire la dinamica dell'impatto, i familiari sono in ansia per le condizioni del minorenne, che ha riportato anche ferite al volto.