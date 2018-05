Giugliano, moto contro camion: grave un diciassettenne

Un terribile incidente è avvenuto nel pomeriggio a Giugliano, in via Arco Sant'Antonio. Secondo le prime notizie, riportate da Internapoli, un motociclista, a quanto pare minorenne, sarebbe stato investito da un camion e avrebbe riportato ferite al volto e alle gambe. Ne sarebbe scaturita anche una rissa tra i parenti del giovane, accorsi in pochi minuti in strada, e il conducente del camion. Il 17enne è stato trasportato in ospedale: le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto municipale e carabinieri.