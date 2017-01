Incidente in scooter, muore musicista: caccia al pirata della strada

Sono state acquisite dalla Polizia Municipale le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti tra largo Sermoneta e via Posillipo, dove è avvenuto l'incidente stradale che ha portato alla morte, nella notte tra l'11 e il 12 gennaio, il musicista Giovanni Ilardo, chitarrista dei "Cirque des Reves".

Gli agenti dell'Unità infortunistica stradale, diretti dal capitano Enrico Fiorillo, hanno recuperato sul luogo del tragico incidente un fendinebbia e parte di un paraurti, a riprova della possibile presenza di un'auto nel momento in cui è avvenuto lo schianto fatale.

"Giovanni Ilardo non è più con me, non è più con i suoi figli, non è più con la sua famiglia... stanotte è volato via, portato via da un incidente stradale di cui non si sa ancora la dinamica... faccio un post su fb perché mi perdonerete ma non ho la forza di avvertire tutti. Sinceramente ho solo vuoto dentro, un boato di silenzio. Resto sospesa in una bolla con questa immagine davanti... non so cos'altro dire... le parole le ho finite... ho finito tutto in effetti", sono le parole della moglie del musicista, la cantante Lisa Starnini, che ha poi aggiunto: "Ringrazio con il cuore tutti per i tanti messaggi e l'affetto ricevuto... non so quando riuscirò a rispondere... spero potrete capire... in questo momento ho solo bisogno di restare in silenzio e coccolare i miei bambini".