Impatto sulla statale, muore il 25enne Giovanni: "Addio fratellino"

Si chiamava Giovanni Fago, 25enne di Somma Vesuviana. Il giovane è la vittima dell'incidente avvenuto al kilometro 1,800 della statale 268 Vesuviana. Appassionato di motori e della 'sua' Inter, Giovanni era in moto al momento dell'impatto letale. Su facebook il dolore di amici e parenti. Particolarmente toccante il ricordo di un amico: "Mio caro amico e fratellino Giovanni, oggi un dolore immenso mi lacera il cuore e l'anima", scrive. "Non dimenticherò mai le giornate trascorse insieme, ma soprattutto la tua vitalità, il tuo sorriso sempre sulle labbra, la tua trasparenza, ma in particolare l'amore che provavi per i tuoi amici e fratelli".



"Oggi tutto sembra inutilmente vuoto, resta il dolore incommensurabile di una famiglia distrutta e di chi gli ha voluto bene", scrive un'altra persona, che conosceva Giovanni. "Che la terra ti sia lieve e che tu riesca a darci la rassegnazione per la perdita inconcepibile della tua giovane vita. Ora a noi la certezza di avere un angelo in più".