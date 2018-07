Scontro a via Panoramica: gravi due giovani

Le loro condizioni restano gravissime e la prognosi riservata. Gli sfortunati protagonisti sono due ragazzi di Casola di Napoli rimasti coinvolti in un incidente lungo via Panoramica a Castellammare di Stabia. I due giovani sono ricoverati all'ospedale Cardarelli di Napoli e sono monitorati costantemente.

I due feriti sono stati portati nell'ospedale napoletano dopo che domenica mattina si è immediatamente capito che le loro condizioni erano troppo gravi per essere trattate in un nosocomio in zona. Lo schianto coinvolse sia degli scooter che un'automobile. Ad avere la peggio sono stati i giovani che erano a bordo degli scooter.