Incidente sul lungomare: giovane centauro perde milza e rene

Un grave incidente si è verificato sul Lungomare Oplonti a Torre Annunziata questa sera intorno alle 20. Due minorenni a bordo di un Liberty 50 sono andati a schiantarsi sull'asfalto per ragioni ancora da stabilire. Gravi le condizioni di uno dei due giovani che è stato operato d'urgenza e avrebbe subito l'asportazione della milza e di un rene. L'altro giovanissimo a bordo dello scooter accusava forti dolori addominali al momento del ricovero all'ospedale Sant'Anna di Boscotrecase. Non si hanno ulteriori dettagli sulle loro condizioni e la prognosi resta riservata per entrambi.

I precedenti

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili urbani che stanno provando a ricostruire la dinamica dell'incidente. Non si tratta del primo incidente che avviene lungo la bretella di collegamento con il quartiere Rovigliano. Una strada che, secondo diversi residenti, sarebbe utilizzata per corse ad alta velocità e sarebbe pericolosa sin dalla sua inaugurazione di poco più di due anni fa.