Incidente stradale a Capri: giovane trasportato in elisoccorso a Napoli

Un ragazzo è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto questa mattina sull'isola di Capri. Il ventenne - come racconta CapriNews - era in sella ad una bicicletta elettrica, quando è finito contro un autobus del servizio pubblico.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, che ha trasportato il giovane al pronto soccorso dell’ospedale Capilupi.

Le condizioni del ragazzo, però, sono apparse fin da subito critiche a causa dei numerosi traumi riportati, tanto che è stato disposto il trasferimento immediato in elisoccorso a Napoli, al trauma center.

Rilievi e accertamenti della Polizia per ricostruire la dinamica del sinistro.