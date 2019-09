Drammatico incidente nella galleria di Varano: quattro feriti gravi

È grave il bilancio dell'incidente verificatosi stamattina a Castellammare di Stabia. Poco prima delle 11, per cause ancora da accertare, due veicoli si sono scontrati nei pressi della galleria di Varano. Tre feriti in gravi condizioni sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Un'altra persona sarebbe in grave pericolo di vita e le sue condizioni sono state definite disperate.

I soccorsi

Sul posto gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco. I primi hanno provveduto a chiudere la strada, i secondi hanno estratto i feriti dalle lamiere dei veicoli. La circolazione ha subito rallentamenti e deviazioni. Code sono state registrate in direzione Sorrento lungo il viadotto San Marco e in direzione Napoli lungo la Strada Panoramica. Dopo i rilievi bisognerà chiarire la dinamica dell'incidente