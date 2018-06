Furgone contro bus in galleria sulla Sorrentina: un ferito

Un incidente sta bloccando il traffico lungo la strada statale 145. A scontrarsi sono stati un furgone ed un autobus ma la dinamica del sinistro non è ancora chiara. Nell'impatto è rimasta ferita una persona. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi dei sanitari del 118 ma il ferito non dovrebbe essere in pericolo di vita.

L'incidente che ha paralizzato la Sorrentina è avvenuto all'interno della galleria di Santa Maria di Pozzano, in corrispondenza del chilometro 3,100. In particolare è bloccato l'accesso in direzione di Sorrento all'altezza di Vico Equense. Il traffico è stato deviato verso la SS145 litoranea. Lungo l'altra direzione, verso Castellammare di Stabia, il traffico è solamente rallentato.