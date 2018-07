Muore in uno schianto stradale, i funerali di Nicola De Martino: "Troppe le vittime di incidenti"

Funerali a Castellammare di Stabia, presso la chiesa San Gioacchino di via Napoli, di Nicola De Martino, morto in un incidente stradale in via Acton, dopo uno scontro frontale tra un'auto ed uno scooter. Il 36enne è spirato in ospedale per il grave trauma cranico subito nell'impatto con la moto guidata da un 25enne.

La fidanzata di De Martino è ancora ricoverata nel reparto di rianimazione del Cardarelli, per le ferite subite nell'incidente, ma non è in pericolo di vita.

Il parroco che ha officiato le esequie, Don Bernardo Di Ruocco, ha lanciato un appello affinchè non si ripetano simili tragedie: "Sono troppi gli incidenti che coinvolgono i giovani. Preghiamo per questi ragazzi che hanno troppa fretta. La vita è un dono. Siamo allibiti".