Tragico incidente a Pompei: dolore e commozione per la morte di Francesco

Dolore e commozione per la tragica morte di Francesco Staibano. Il giovane, di 24 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella serata di mercoledì a Pompei.

La vittima era a bordo di uno scooter, che si è schiantato contro un auto. Ricoverato in gravi condizioni in ospedale un altro ragazzo che era a bordo del ciclomotore.

Francesco lascia una moglie e due figli piccoli. Tantissimi i messaggi per il giovane sui social degli amici, che lo ricordano come un "angelo buono" e come una persona dal cuore d'oro.