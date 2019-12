"Eri un ragazzo umile. Ora veglia sui tuoi figli": lutto a Boscoreale per la morte di Francesco

Lutto a Boscoreale per la morte del 24enne Francesco Staibano, vittima di un tragico incidente avvenuto nella serata di mercoledì a Pompei. Il giovane è pianto dalla sua famiglia e da tanti amici, che sui social networks lo ricordano come "un ragazzo umile, un lavoratore, un giovane che trasmetteva grande amore verso la sua famiglia".

"Mi dispiace molto amico mio, non si può morire a 24 anni", scrivono i conoscenti. "Ora veglia su tua moglie e i tuoi figli, hanno bisogno di tanta forza". "Troppo dolore, rabbia e dispiacere per un ragazzo umile, lavoratore. Siamo vicini alla sua famiglia e a sua moglie per il grande dolore".

Staibano è rimasto vittima di un violento incidente avvenuto in località Tre Ponti a Pompei, su una strada definita "pericolosa" da molti residenti. Nello schianto è rimasto ferito anche un suo amico, ricoverato poi in gravi condizioni.