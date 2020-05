Tragico incidente stradale, muore 45enne: lascia due figli piccoli

"Apprendiamo adesso una triste notizia è venuto a mancare in un incidente stradale Francesco Murolo, un nostro amico di tante battaglie per la riqualifica del nostro quartiere. Il Comitato si stringe vicino al dolore della cara moglie e dei piccolissimi figli e di tutta la sua famiglia. R.I. P Francesco", è il post Facebook con il quale il Comitato Orgoglio Vasto rende noto il decesso di Francesco Murolo, da sempre molto attivo nelle lotte a difesa del quartiere. Fatale un incidente stradale in moto all'altezza di Secondigliano. A nulla è valso il trasporto al Cardarelli, il 45enne, padre di due bambini è deceduto.

Giampiero Perrella, presidente della Municipalità IV: "Una grave perdita che ci lascia sgomenti. La Municipalità tutta si stringe al dolore della famiglia".