Si ferisce gravemente cadendo dalla moto, fiaccolata per Giuseppe Menale

Giuseppe Menale stava rientrando a casa in moto, quando a causa di una macchia di percolato presente sull'asfalto in via Rosaroll (fuoriuscita probabilmente da un camion), ha perso il controllo del mezzo a due ruote, ferendosi gravemente. Il giovane è ancora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cardarelli.

"Questo è Giuseppe Menale, il grande tifoso della curva B, mio cugino. Sta lottando tra vita e morte a causa di un brutto incidente. Questa sera ci sarà una fiaccolata per pregare tutti insieme affinchè finisca tale incubo. Venite in tanti, non perdere mai una partita del nome", scrive il cugino, che ha organizzato la fiaccolata per Giuseppe in programma alle 22.00 dell'8 settembre davanti al Cardarelli.