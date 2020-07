Grave incidente in scooter, 18enne rischia a paralisi

Incidente stradale di grave entità a Torre del Greco, che ha visto coinvolto un giovane centauro di 18 anni. Il giovane era sul suo scooter quando, per cause ancora da accertare con sicurezza, è caduto dal mezzo a due ruote fratturandosi due vertebre cervicali. Rischia la paralisi come riporta la giornalista Mariella Romano sul suo sito di informazione.

A provocare la caduta potrebbe essere stato un pallone, ma nessuna ipotesi viene esclusa dai poliziotti.