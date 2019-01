Incidente stradale in via Monte di Dio: un ferito

Un centauro è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto in via Monte di Dio intorno alle 8.45 di questa mattina. L'uomo, in scooter quando si è verificato l'incidente, ha riportato politraumi, ma non è in pericolo di vita.

E' stato trasportato al Cardarelli. Traffico in tilt in via Monte di Dio e nelle strade limitrofe. Sul posto oltre al 118 anche i carabinieri.