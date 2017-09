Tragedia ieri in via Primicerio a Sant’Anastasia, un 19enne è stato investito da un'automobile ed è stato trasportato in gravi condizioni al Loreto Mare.

Il giovane è stato soccorso dal personale del 118 ed è ancora ricoverato in ospedale. Sul caso indagano i carabinieri. Da accertare la dinamica dell'incidente stradale.