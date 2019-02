Incidente stradale, un ferito nella penisola sorrentina

Un centauro di 33 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto a Sant'Agnello nella penisola sorrentina nei pressi di corso Italia.

L'uomo, originario di Piano di Sorrento, si è scontrato, per cause ancora da accertare, con il suo scooter, con una automobile guidata da una donna. Il 33enne ha riportato ferite gravi ad una gamba, ma non rischia la vita.

Accertamenti della polizia municipale del luogo sulla esatta dinamica del sinistro stradale.